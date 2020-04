Kodukontori suurimad probleemid ja kuidas neid lahendada: millega asendada sülearvutit?

Klemens Arro, ADM Cloudtechi juht RUS

Klemens Arro Foto: Ardo Kaljuvee, ADM Interactive

Üks kodukontoriga kaasnevatest probleemidest on tööarvutite puudus. Enamasti püütakse seda lahendada nii, et lubatakse töötajatel kasutada koduarvutit lootuses, et sellega saab töö tehtud. Alternatiivina ostetakse kiirkorras suur hulk sülearvuteid ning seadistatakse need kiiresti vastavalt ettevõtte nõuetele.