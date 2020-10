Kogemuslugu | Kui kannapööre, siis suurelt ja täielikult – kartmata eksida

Põnevad telgitagused ootavad avastamist

Kannapöörde tulemusel olin eneselegi mõnevõrra ootamatult saanud kliendihooldustehnikute tiimi juhiks. Ma teadsin küll, mida koduteenuste alal töötav tehnik teeb, kuid kuidas see kõik toimima pannakse, oli täiesti tume maa. Täna ongi minu tööülesandeks panna kõik tööle just nõnda, et nii kliendid, ettevõte kui ka töötajad oleksid õnnelikud. Juhtimise töö üheks kõige arendavamaks momendiks on kogu taustatöö, mis tuleb teha, et piltlikult iga viimanegi kaabel õige kliendi kodus ühendatud saaks. Vaja on näha suurt pilti ja mis kõige olulisem - vastutada oma inimeste ees - sul on tiim, kes sinule loodab ja kellele sa tööd annad ning kellele sina omakorda saad kindel olla. Kui varem pidin korraldama vaid end tööd, on mul nüüd üpriski suur tiim, kellega koos toimetada.

Hirm hajub, kui sind ümbritsevad õiged inimesed

Kas mul oli hirm ebaõnnestumise ees? Muidugi oli. See on inimlik ja igaühele tuttav tunne. Kui aga oled oma otsuses kindel ja annad endale võimaluse, on see ületatav. Väga oluline on ka teadmine, et sa pole kunagi üksi, vaid ümbritsetud sarnaseid väärtuseid kandvatest inimestest.

Tegelikult kaduski kartus läbikukkumise ees tiimijuhi ametikohale kandideerimise teises voorus. Mulle räägiti töö omapäradest, väljakutsetest, tutvustati inimesi. Kui sain aru, et tulevane juht ja teised tiimiliikmed on toetavad, hajus ka hirm. On väga väheseid töid, kus sa teedki kõike lõpuni ja ainult üksi. Enamjaolt on ikkagi töö meeskondliku olemusega. Seega on ülioluline uude valdkonda kandideerides tutvuda ja mõista, milline on sinu tiim ja inimesed, siis kaob ka kartus.