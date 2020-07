Kogemuslugu: mis on ettevõtete eduka liitmise salakood ehk kuidas ühineda ilma peavaluta, et kõik osapooled oleksid rahul

2019. aastal teavitasime avalikkust kahe pika ajalooga IT-ettevõtte, MAX 123 ja Võrguvara, liitumiskavatsusest. Sel hetkel leidus palju neid, kes hoiatasid, et liitumised ei ole ilusad ja edukad liitumised on üliharva esinev nähtus. Kuigi me nägime suurt potentsiaali sünergiliseks koostööks, oli meil sisemiselt väike hirm, et kogu protsess võib osutuda vaevaliseks. Nüüd, aasta hiljem, kui liitumine on lõpule viidud, saame öelda, et meeskonnad on hästi kokku sulandunud, ühised eesmärgid kokku lepitud ja sünergia leitud. Ettevõtete liitumine läks üle ootuste sujuvalt, mistõttu ei ole järgnev jutt sellest, kuidas me läbi tule ja vee minnes veritsedes finišijoone ületasime.

Tee mõlema ettevõtte kohta eeltööd

Pea kõikide ettevõtete liitumisprotsessidega kaasneb ootuspäraselt hulk raskusi. Sageli on organisatsioonidel erinevad kultuurid ja toimimisprintsiibid, teistsugune ülesehitus ja koostöösuhe partneritega. Sujuvama liitumise tagab põhjalik eeltöö ning vajalike ja väga oluliste eelduste täitmine. Sellest ka enda puhul lähtusime. Tänu sellele läks suvel ilmavalgust näinud OIXIO sünd suurte valudeta. Tähtsaim neist on vast see, et ettevõtted, hoolimata erinevast fookusest, olid äärmiselt sarnased, seda nii suuruse kui ka käibemahu poolest, kuid ennekõike sarnase kultuuriga. Organisatsioonid ei erinenud üksteisest eriti ka ülesehituselt.

Mis veel oluline - meil puudus ettevõtteid liites sisemine konkurents, seda nii inimeste kui ka teenuste ja lahenduste osas. See tähendab, et me ei pidanud tooma suuri ohvreid. Olime sunnitud koondama mõned üksikud ametikohad, mis tähendas, et üldjoontes olid meeskonnas õhkkond positiivne.

Ka koostööpartneritega õnnestus töö ümber korraldamine edukalt. Ettevõtete strateegilised partnerid nagu Dell, Fortinet, Microsoft, VMware ja teised täiendavad teineteist. Kõigil neist on teenuste pakkumisel oma oluline roll. Läbirääkimiste tulemusena leidsime aga lahendused ja liikusime koos edasi. Seal, kus oli kattuvusi tehnoloogiates ja tekkisid mõned emotsionaalsed vaidlused, leidsime ühiste läbirääkimiste ja väga praktiliste argumentide abil kiirelt lahendused ja liikusime edasi.