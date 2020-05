Kogemuslugu: tehisintellekt aitas kriisis äriprotsessid kõigest pooleteise päevaga täiesti ümber teha

Eestis kohapeal koostöös MindTitani'ga loodud teenindusrobot Annika kuulub Elisa ridadesse juba 2017. aastast ning on aasta-aastalt üha iseseisvamalt kliente teenindama õppinud. Eriolukorra algus, 2020. aasta kevad, tegi meile aga selgeks, et Annika näol pole tegemist sugugi vaid teeninduse automatiseerimise platvormiga, vaid sõna otseses mõttes agiilse tegutsemise vundamendiga kogu kliendi rajapinnale.

Elisa on aastakümneid toiminud väga traditsioonilise telekomiettevõttena või mistahes suure teenindusettevõttena, kui vaadata läbi kliendi pilgu. Klientide teenindamise mahud on suured - räägime siin sadadest tuhandetest kontaktidest igas kalendrikuus. Elisale saab helistada, kirjutada ning me ka ise helistame ja kirjutame klientidele. Meil on eeskujulik e-kanal ning kuni märtsi keskpaigani sai üle Eesti tulla meile külla kaubanduskeskustes asuvatesse esindustesse. Kogu see komplekt teeninduskanaleid oli iseenesestmõistetavaks osaks enamike toodete ja teenuste protsessides, liikudes risti-rästi erinevate kontaktipunktide vahel.Nii sai näiteks klient telefoni teel kokku leppida, millist toodet või teenust ta osta soovib, allkirjastada selle digitaalselt ning füüsilisele kaubale (nt uuele telefonile) soovi korral sobivasse esindusse järele minna. Kuna pakutavaid tooteid ja teenuseid on Elisal palju, on ka taolisi kombinatsioone ja variatsioone mõistagi tohutult. Tunnistan tagasi vaadates väga ausalt, et kui Elisa poleks 2017. aastast alates väga kriitiliselt neid teenindusahelaid roboti jaoks mõtestama asunud, oleksime olnud esinduste sulgemise järgselt täielikus kaoses.

Aga me ei olnud, sest meil on Annika! Annika on teenindusrobot, keda ei huvita mitmekümneaastane minevik ja kuidas asju on alati tehtud. Selleks, et Annika suudaks kliendi lõpuni teenindada, on iga samm vaja tootejuhtide poolt detailideni läbi mõelda ning kõik võimalikud valikukohad ära kirjeldada. Olime Annika jaoks sunnitud looma loogika, kus oleks kirjas, et näiteks 65-tollise televiisori saab klient endale koju ainult kulleriga, sõltumata sellest, millises kanalis ost vormistatakse. Tahvelarvuti puhul on kliendil aga võimalik valida kulleri, pakiautomaadi ja esindusse järele minemise vahel.