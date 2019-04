Kõige rohkem valesti mõistetud elukutse ehk kuidas päästa devalveerunud turundust naljarekaamide kammitsatest

Hiljutine tööturu uuring tuvastas, et enim on Eestis üle turundajaid ja puudu torumehi.

Esmapilgul naljakana näiva võrdluse puhul saan vaid kinnitada: selliste oskustega turundajate aeg, keda oleme püüdnud ettevõtete huvides rakendada viimased 20-30 aastat ja keda meie kõrgkoolid endiselt igal aastal sadade kaupa tööturule paiskavad, hakkab tõepoolest mööda saama. Sest käes on aeg, mil ettevõtete juhid ja omanikud on seadnud tõsiselt küsimärgi alla kogu selle valdkonna kasulikkuse. Miks siis ikkagi nii? Kes ja kus on teinud vigu? Kas viga on turunduses või milleski muus? Mis tuleb pärast turundust? Püüan neile küsimustele järgnevalt vastata.

Liiga kitsas definitsioon

Turunduse ajalugu Eestis ulatub tagasi üheksakümnendatesse aastatesse, mil tekkisid esimesed rekaamibürood. See oli hetk, mil avalikkuse jaoks defineeriti esmakordselt turundus kui valdkond. Samuti professioonina. 25 aastat hiljem on paljude jaoks turunduse sünonüümiks endiselt reklaam. Üles on kasvanud terve põlvkond ettevõtjaid, kes palkavad turundaja vaid kirjade, pressiteadete ja FB postituste kirjutamiseks. Rohkemat ei osatagi oodata.

See, mis on hea loomingulistele hingedele, on aga vaikselt laastanud selle elukutse tegelikku olemust. Pole ime, et paljud B2B sektori ettevõtete juhid kehitavad tänini õlgu, kui neile turundusabi pakkuda. Nad on kindlad, et turundust ei vaja nad nüüd ega tulevikus. Miks? Sest nad on juba leidnud õiged tooted, saanud paika õiged hinnad, suhtlevad otse klientidega ja tunnevad nende vajadusi nüanssideni. Milleks veel kulutada reklaamile?