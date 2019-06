Kolleegid ajavad vihale? Stanfordi uuring tuvastas, et me ise otsutame, kui palju end teiste emotsioonidest mõjutada laseme

Teadlased leidsid, et osalejad, kes soovisid mitte vihastada, olid kolm korda tõenäolisemalt enam mõjutatud inimeste poolt, kes väljendasid rahulikke tundeid kui vihaste inimeste poolt.

Aga osalejad, kes soovisid viha tunda, olid kolm korda tõenäolisemalt mõjutatud vihaste inimeste poolt. Lisaks tekitas neis enam tundeid see, kui nad said teada, et teised tundsid nendega sarnaselt.

Uuringu juhtiv autor Amit Goldenberg ütleb, et inimeste väljendatud motivatsioon teatud emotsioone tunda või mitte tunda võimaldas prognoosida teiste grupi liikmete emotsioonide mõju neile.

Sotsiaalmeedia emotsionaalne mõju

Teadlased uurisid ka sotsiaalmeediat, kus nad said näha emotsioonide väljendamist reaalajas. Nad keskendusid rahulolematusele, mis tekkis Twitteris pärast Michael Browni tulistamist.

19 miljoni tviidi analüüsimisel leidsid teadlased, et inimesed olid rohkem mõjutatud jõulisematest emotsioonidest, mida väljendasid inimesed nende sotsiaalses võrgustikus, kui nõrgematest või rahulikematest reaktsioonidest. Nad leidsid ka, et kui Twitteri kasutajad vastasid tviitidele, mis olid emotsionaalse intensiivsuse poolest sarnased nende varasematele reaktsioonidele, siis nad võimendasid oma emotsioone, et väljendada suuremat raevu kui teised nende võrgustikus.

Tunded kui tööriistad

Teadlased on varasemalt enamasti eeldanud, et inimeste emotsioonid saavad mõjutatud automaatselt ja see väljendub alateadliku kohese reageerimisena teiste inimeste tunnetele, ütleb Goldenberg. Tema meeskonna uus uuring seab selle vaatenurga kahtluse alla.

"Meie tunded ei ole passiivsed ja automaatsed," ütleb Goldenberg. "Nad on pisut nagu töövahendid. Meil on võime kasutada oma tundeid teatud eesmärkide saavutamiseks. Me väljendame mingeid tundeid, et veenda teisi inimesi ühinema meie kollektiivse eesmärgiga. Sotsiaalmeedias kasutame emotsioone, et näidata teistele inimestele, et hoolime teatud grupile olulistest teemadest ja kindlustame nii, et teised teaksid, et me oleme osa grupist."

Tundub, et parim viis oma emotsioone juhtida, on alustada valikust, milliseid tundeid soovid tunda, seejärel saad valida sobiva keskkonna.