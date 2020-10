Kolm olulist omadust, mida maailma rikkaim mees peab oma ettevõttes töötavate inimeste puhul oluliseks

Õigete töötajate palkamise olulisusele juhtis Bezos tähelepanu juba paarkümmend aastat tagasi oma esimeses kirjas aktsionäridele, kirjutab Times of India. Amazoni asutaja sõnul on õiged inimesed ettevõtte edu ja kasvu seisukohalt kriitilise tähtsusega. „Uute inimeste värbamisel lati kõrgele seadmine on siiamaani olnud ja on ka tulevikus kõike olulisem Amazoni edu pant,” põhjendas ta.

Ühes varasemas intervjuus Fast Companyle on Bezos viidanud, et ta on alati püüdnud töötada koos vaid nende inimestega, keda ta imetleb. Amazoni asutaja põhjendas, et inimestel, keda ta imetleb, on tihti õigus ning nad on sageli ka head kuulajad. „Kõige targemad inimesed on need, kes pidevalt hindavad oma seniseid arusaamasid ning lähenevad ka juba lahenduse leitud probleemile teise nurga alt,” märkis ta.

Teine oluline omadus, mida Bezos otsib inimestes, kelle ta enda ettevõttesse tööle võtab, on see, kas nad aitavad senisest kõrgemaid eesmärke seada. „Me peame pidevalt latti kõrgemale tõstma. Ma palun inimestel visualiseerida, kus nad näevad ettevõtet viie aasta pärast,” kirjeldas ta kunagi intervjuus Business Insiderile.

Oma esimeses kirjas Amazoni aktsionäridele rõhutas Bezos ka, et Amazoni edu sõltub paljuski ettevõtte enda võimest motiveeritud inimesi tööle meelitada ja neid hoida. Tema sõnul peaks iga töötaja mõtlema nagu ta oleks selle ettevõtte omanik. Bezose märkis, et otsib isepäiseid töötajaid, kelles oleks paras annus radikaalsust ja mässumeelsust.