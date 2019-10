Konmari kontorisse: jaapanlanna maailma vallutav kodu korrastamise meetod aitab efektiivselt ka tööl

Tänades seadmeid, riistvara mööblit ning objekte, mis on olnud osaks sinu edust, aitab see sul peegeldada oma saavutusi ning teed kuhu sa liigud. Ning mis kõige olulisem: mõista, kas töö, mida sa teed, teeb sina ka õnnelikuks. Kui vastus on ei, siis võib-olla on aeg öelda „aitäh" ning liikuda millegi uue juurde.

Just nii juhtus Socci endaga. Ta on hariduselt kliiniline psühhoterapeut ning tegelenud ka tervisoiu rahastamisega. Pärast Konmari meetodiga kodu puhastamist vabanes ta pea pooltest oma asjadest ning oli tulemusest nii vaimustuses, et tegi ka karjääris kannapöörde.

„Kliinilise psühhoterapeudina klientide ees istudes teadsin, et ma aitan neid, kuid ma ei näinud käegakatsutavaid tulemusi," rääkis Socci. Kui ta aga aitab inimestel oma kodusid korrastada, on tulemused kohe näha. „See on inimeste jaoks üüratu psühholoogiline protsess," tõdeb ta.

Mis aga teha siis, kui sinu peamine segadus ei valitse mitte kodus ega kontoris, vaid digitaalses maailmas?

Erinevalt kodust ning kontorist ei ole digimaailma asjade kogumisel praktiliselt mingeid piire. Tavalisel gmaili kontol on 15GB hoiuruumi. Seda on piisavalt, et salvestada enam kui 250 000 e-maili. Lisaks maksavad paljud meist veel lisaks pilveteenuse või välise kõvaketta eest. Ikka selleks, et me kunagi midagi ära kustutama ei peaks. Aga see, et sa SAAD iga faili alles hoida, ei tähenda, et seda tingimata tegema peab.

Clara Johansson üks kahest Rootsi sertifitseeritud Konmari konsultandist ning peab Stockholmis oma korrastusäri Sol Clara. Lisaks inimestel oma kodu ning kontori korrastamisele aitab Johansson inimestel ka seadmetes puhastustööd teha. „Kui annad digimaailmale võimaluse ennast kontrollida, siis ta seda ka teeb," kinnitab ta.

Suuremal osal inimestest on mailboxis kümneid tuhandeid e-kirju, desktopil suvalisi faile ning meeletul hulgal meililiste, mis ellu sugugi rõõmu ei too.

Konmari meetodil oma digimaailmas korda luues tuleks järgida samu reegleid mis oma füüsilises maailmas toimetades. Tegutseda tuleb võimalikult kiiresti ning otsusekindlalt ja põhjalikult.

„Ära mõtle, et tegeled sellega põhjalikumalt, kui sul on rohkem aega. Pühenda end korrastamisele ning keskendu," ütleb Johnsson.

Otsustamise keskmes peab olema küsimus „mis on sulle väärtuslik ning mida sa soovid oma elus hoida".

Korrasta kategooriate kaupa alustades e- mailidest ning failidest. Digitaalsed kategooriad sisaldavad e-maile, dokumente ja faile, kontakte, sõnumite kanaleid, sotsiaalmeedia sisu jms. Suuremale osale meist on just e-mailid peamine teema, sest e-kirju on meie postkastis tuhandeid. Lõviosa neist rõõmu ei too ja tuleks kustutada.

E-kirju või digitaalseid faile korrastades on säilitamiseks vaid kaks vajalikku kategooriat: need, mis teevad sind rõõmsaks või on olulised või asendamatud ja need, millele tuleb reageerida ja vastata. Ülejäänud teateid võib nende teenuse eest tänada, digitaalselt kokku kortsutada ning virtuaalsesse prügikasti lennutada. „Pole paremat tunnet, kui alustada tööpäeva tühja kirjakastiga," tõdeb Johnsson.

Kuidas oma tööelu Konmari meetodil korrastada?