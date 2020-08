Koolitaja: kui teed tööd, mis su tugevustega ei sobi, pole see hea ei töötajale ega tööandjale

Meredith Belbin hakkas 70ndatel uurima, mis teeb meeskonnad edukaks. Tänaseks on tema nimi saanud sünonüümiks meeskonnarollide teooriale. "Kes on vähegi kokku puutunud ettevõtete ja meeskondade juhtimisega või juhtimis- ja meeskonnatööteooriatega, on valdavalt ka kuulnud sõna Belbin, kuigi paljud ei pruugi teada, mis see täpselt on," räägib KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja treener Mats Soomre, kes on läbi viinud üle tuhande juhtimis- ja meeskonnatööteemalise koolituse.

Mats Soomre sõnul kui sa teed liiga pikalt tööd, mis sinu tugevustega ei sobi, siis pole see ei meeldiv ega kasulik ei ühele ega teisele poolele. Kui aga leiad selle õige rolli ja teed seda, mis sulle meeldib ja sobib sinu tegelike tugevustega, on ka hoopis teine tunne mõlemal poolel.

Maailma üks tuntumaid ja praktilisemaid mudeleid, millega mõõta inimeste tugevusi on just nimelt Belbini meeskonnarollide mudel. Belbin mõõdab seda, mida me teeme, mitte seda, kes me oleme - teisisõnu käitumiseelistuste analüüs. Belbin mõõdab inimeste tugevusi 9 skaalal ehk üheksa meeskonnarolli abil - Innovaator, Hindaja ja Asjatundja (kes on väga tugevad mõtlejad); Teostaja, Viimistleja ja Kujundaja (kes on väga võimekad tegutsejad); Koordineerija, Võimaluste otsija ja Meeskonnatöötaja (kes on väga head inimestega tegelejad)

Innovaatori jaoks raame ei ole

"Näiteks Innovaatori äratundmine eeldab seda, et selles meeskonnas üldse võimaldatakse Innovaatoril oma tugevusi ideede genereerijana näidata. Tugev Innovaator on inimesena pigem tagasihoidlik ja hästi tugev mõtleja, kes vajab meeskonnas head positiivset õhkkonda. Ta on oma olemuselt introvertne," toob Soomre näite." Aga see, et keegi on introvertne, ei tähenda, et ta oleks kohe Innovaator."

Küll aga pole ka päris korrektne öelda, et inimene on ainult Innovaator, sest iga inimese tugevusi saab kirjeldada läbi mitme rolli."Just 9 skaalal mõõtmine annab parima ülevaate nii tugevustest, lubatud nõrkustest kui ka varjatud, keskmise tugevusega meeskonnarollidest. Tavapäraselt on kõigil meist 2-3 on tugevat ja 2-3 keskmise tugevusega meeskonnarolli.