Koolitaja selgitab: kuidas me endale ise tagasilööke tekitame

Tagasilöögid asuvad ainult meie peades, mitte kusagil väljaspool. Midagi alati toimub, midagi alati juhtub, kas meist sõltuvalt või sõltumatult. Kuhu me selle sündmuse aga paigutame, kas tegu on tagasi- või hoopis edasilöögiga, selle töö teeb ära meie pea, mitte keegi teine. Sama sündmus, sama juhtum, samade parameetritega nähtus võib mõne jaoks olla katastroof, teise jaoks aga kauaoodatud elu tippsündmus.

Tagasilöök tabab kõiki

Ma ei taha ka väita, et tagasilööke pole olemas või et kõik tagasilöögid on tegelikult õppetunnid, nagu mõned arengu- ja koolitusfilosoofid räägivad. Teoorias justkui jah, praktikas - kui ikka hoop on piisavalt suur, siis käib kõigi inimeste peadest läbi nö külm tuul koos tugevate emotsioonidega nagu hirm, ärevus, äng, üksindus või lootusetus. Ent sellegipoolest - see kõik on ainult meie peas ja maailm on täpselt selline, nagu ta meile näib.

See kõik on muidugi tore jutt. Filosofeerimisest kasulikum on vaadata, kuidas me päriselus tagasilöökidega paremini hakkama saaksime. Ja veel enne, kui nendega hakkama saamisest rääkida, peaks ehk alustama sellest, kuidas me päris tuntavat osa tagasilöökidest endale ise genereerime. Olles kokku puutunud tippsportlaste, juhtide, tippspetsialistidega või tegelikult mistahes ametis-rollis inimestega, tundub paistvat üks konkreetne tegutsemismuster. Ja sellest järgnevalt räägimegi.

Tagasilöök saab alguse eesmärgi külge aheldamisest