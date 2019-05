Kõrge palk tudengeid tööle ei meelita. Noorte sage töökoha vahetus on reaalsus, mille osas ei maksa silma kinni pigistada.

Ka Brandemi korraldatud üle-eestilise üle 3100 vastajaga tudengite uuringu tulemustest selgub, et rohkem kui aastaks plaanib oma praeguse tööandja juurde jääda vaid 30% vastajaist.

Noored eelistavad töötada üks päev korraga

Kui statistikaameti andmetel oli veel viis aastat tagasi keskmine ühe tööandja juures töötamise aeg ligi neli aastat ja kuus kuud, siis praeguseks on see langenud kolme aasta ja nelja kuuni. Ka üle-eestilisest spetsiaalselt tudengitele suunatud uuringust selgub, et oma praeguse tööandja juurde kavatsevad kauem kui aastaks jääda vaid 30% vastanuist.

Samas 31% vastajaist on võtnud oma tööandja juurde jäämise osas suhtumise, et elavad vaid üks päev korraga. Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul peavad tööandjad sellise trendiga arvestama: „Sagedasem töökohtade vahetamine on reaalsus, mille osas ei ole mõistlik silma kinni pigistada," sõnab ta. „Seda enam on oluline mõelda, kuidas tööandja saaks lühema perioodi jooksul uue inimese selliselt välja koolitada ja meeskonda sulandada, et uus töötaja saaks võimalikult kiiresti produktiivseks ja hakkaks ettevõttele lisaväärtust looma. Sama tähtis on ka läbi mõelda, kuidas pakkuda noortele sellist töötamise kogemust, et nad ka lahkumise korral vaataksid töötatud ajale positiivse tundega tagasi ja mõistaksid, et neil on olnud võimalus areneda. Positiivne kogemus ajendab töökohta soovitama ka tutvusringkonnas," kommenteerib Evart.

Oma tööandjat julgevad sõbrale soovitada vähesed tudengid