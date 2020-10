Koroonapandeemia on Venemaa ettevõtetele avanud uued võimalused

Veel kuu aega tagasi arvas Venemaa Alfa panga juht, et ta on ainus panga töötaja, kes pärit pisikesest, vaid 9000 elanikuga Tarusa linnast. Nüüd on neid veel kolm ja kõik nad on suve jooksul palgatud panga IT-osakonda. Tänu sellele, et Covid-19 pandeemia on muutnud senist värbamispoliitikat ning enam ei tugineta vaid Moskva ning käputäie teiste suurlinnade talentidele, kirjutab Briti majandusleht FInancial Times.

Pandeemia sundis kaugtööle ümber orienteeruma ning andis tööandjatele võimaluse valida töötajad 145 miljoni inimese seast, kellest suur osa on Moskvas või Peterburis asuvatest äridest tuhandete kilomeetrite kaugusel, 11 ajavööndisse jagatud riigi erinevates piirkondades.

„Tarusa on armas linn, kuid seal on olnud kaks valikut: kas kolid Moskvasse tööle või jääd kodukohta lõksu," rääkis Alfa panga juht Vladimir Verhošinski Financial Timesile. „Suur osa Venemaa arengust on suurte vahemaade tõttu blokeeritud, kuid nüüd suundume täiesti teise reaalsusesse," lisas ta.

Enne tänavust aastat palkas Alfa pank kõik programmeerijad, IT-arendajad ning andmeanalüütikud vaid nendest viiest linnast, kus pangal olid suured kontorid. Kuid sellel aastal on kaks kolmandikku uusi inimesi värvatud väljastpoolt neid linnasid ning paljud neist ei ole panga personalijuhiga isiklikult kohtunud. Pank avas hiljuti väikeses Lõuna-Venemaa linnas 50 töötajaga kõnekeskuse. Vaid kaks nendest töötavad kontoris.

„Covid-19 on seda trendi kiirendanud ning väljaspool Moskvat ning Peterburi asuvatele talentidele luuakse positiivsed regionaalsed tööväljavaated," tõdes maineka konsultatsioonifirma McKinsey & Co Venemaa vanempartner Semjon Jakovlev. Tema sõnul on mitmed Venemaa ettevõtted pärast pandeemiat teada andnud, et võtavad kas osaliselt või täielikult kaugtöö mudeli kasutusele. „Kaugtöö võimaluse konkurentsieeliseks muutmisel on mitmeid komponente ning efektiivse struktuuri ning hooliva organisatsioonikultuuri loomine on siin sama olulised kui uute tehnoloogiate kasutamine," lausus ta.

Haritud töötajad