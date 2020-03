Koroonaviirus sunnib kaugtööle. Kuidas seda korraldada ja mida tuleb koju varuda, et tööseisakut ei tekiks?

2) Seejärel lepi kokku, millist tarkvara koosolekuteks kasutate. Taolises olukorras muutub koosolekuks ka olukord, mis kontoris laheneb kahe kolleegi vahel lihtsalt üksteise laua taga ühist ekraani vaadates. Kui osapooled asuvad erinevatel postiindeksitel, läheb vaja mõnd tarkvara, mis suhtlemisele kaasa aitaks.

Taas, kui ettevõttes ei ole kasutusel mõnd äritarkvara (enimlevinud on nt Microsofti Teams), on kõige kiirem ja lihtsam kasutada Google Hangoutsi.

Alternatiivideks on veel JoinMe, Zoom jt, mille lihtsamad versioonid on kas tasuta või tasuta prooviajaga. Kõik need võimaldavad ekraani jagada ning osad kasutada ka teisi koostöötamise lisavõimalusi.

Sõltumata valitud lahendusest - proovi ja teste need eelnevalt läbi. Pole mõtet tunda end rumalana, kui esimesel korral näiteks ekraani jagamine kohe välja ei tule. Igas programmis käib see veidi erinevalt ning parem on rahulikult kõik läbi katsetada, enne kui päris kriisikoosoleku aeg käes on.

3) Kõrvaklapid!

Loomulikult on heaks lahenduseks konverentstelefonid ja väiksemad (nt Jabra) konverentsseadmed, kuid kõige elementaarsem vahend, mida sa vajad on kõrvaklapid.

Otsi oma telefonikarbist välja need tavalised väikesed „nööbid". Oluline oleks, et juhe oleks terve ning mikrofon poleks koerte näritud J.

Kõrvaklappide kasutamine tagab selle, et sind kuuldakse ja sina kuuled teisi. Olukorras, kus pead taoliselt töötama terve päeva, väsitab tegelikult iga suvaline taustamüra. Arvuti kõlarid ja mikrofonid ei ole taoliseks tegevuseks kõige sobivamad. Samamoodi tagavad kõrvaklapid, et kuuldud info jääb ainult sinu kõrvadele (eriti kui kodus peavad koos töötama mitu inimest).

Juhul, kui kasutad muusika kuulamiseks paremaid ja suuremaid kõrvaklappe, millel on ka mikrofon, sobivad loomulikult ka need.

Juhul, kui need kõrvaklapid on Bluetooth juhtmeta ühendusega, otsi ikkagi need juhtmega „nööbid" tagavaraks taskusse. Akudel on ebaviisakas komme väga strateegilistel hetkedel tööleping üles öelda ning sul on kiiresti asendust vaja.