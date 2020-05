Kriis säästab rohemeelseid ja hukutab rohepesijad

Kriis kiirendab üleminekut

Senine peamine reageering majanduskriisidele on olnud taastada vana tasakaal. Majanduskriisi saaks kasutada hoopis süsteemse muutuse katalüsaatorina. Praegune eriolukord ja majanduslangus annavad hea võimaluse ümberhinnata senised ärimudelid ja algatada süsteemseid muutuseid. Keskkonda hoidva ärimudeli edukaks käivitamiseks ei piisa siiski ühe ettevõtte entusiasmist, süsteemse muutuse peavad läbima ka teised turul tegutsejad. Uurisin eelmisel aastal ühe Eesti kosmeetikafirma ponnistusi ringmajandusliku mudeli käivitamisel. Tarbijatel paluti tühjaks saanud kreemipurgid tagastada poodidele, et tootja saaks samad purgid peale desinfitseerimist uuesti ringlusse saata. Jaekauplused olid valmis kampaania korras purkide tagastust vahendama, kuid püsilahenduseks on vaja suuremaid ümberkorraldusi ja investeeringuid. Poed on toodete liikumise disaininud lineaarseks, kus pole mõeldud tarbijatelt pakendite vastuvõtmisele (va pandipakend). Antud eksperiment oli ilmekas näide sellest, et ringmajandusliku mudeli käivitamiseks on vaja kõikide osapoolte koostööd.

Takistuseks võib saada ka lineaarmajandust toetav seadusandlus. Näiteks kui üks ettevõte tahab teise ettevõtja jäätmetest teha uusi tooteid, võivad osapooltest saada seaduse mõistes jäätmekäitlejad, kellel oleks vaja taotleda eraldi luba. Seetõttu tuleb analüüsida olemasolevat seadusandlust põhjalikult ning disainida see uusi ringmajandusmudeleid toetavaks.

Need on vaid kaks näidet tõestamaks, et tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ja kriisis hakkamasaamist, on vaja süsteemset muutust. Eesti on sarnaselt teistele Euroopa riikidele võtnud suuna ringmajandusele ning valitsusel on hea võimalus kasutada kriisi ülemineku kiirendamiseks. Kuna ringmajandusele üleminek nõuab kõikide sektorite - ettevõtjate, riigi ja tarbijate - koostööd, annab käesolev kriis just vajaliku tõuke, et üheskoos liikvele minna.