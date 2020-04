Kriisi ei tohi raisku lasta: viis olulist muudatust, mis tööseaduses tuleks ära teha

Need ei vaja suurt rahasüsti, aga oleks olnud paljudele ettevõtetele ning töötajatele juba tänases kriisis abiks, järgmistes samuti.

1) Renditööst võrdväärne töövorm

Renditöö oleks kriisis majandusele tõhus ravim, mis võimaldaks hõlpsalt paigutada inimesi ümber sealt, kus neid on üle, sinna, kus on puudu. Maailmas on see levinud ja paljudes riikides hästi reguleeritud töövorm, mida kasutab suur hulk edukaid ettevõtteid, aga Eestis mitte. Meil on näinud riik renditöötajaid seadusandluses tüütu ripatsina, mistõttu on tööjõurendi seadusandlik raamistik kohmakas ja tekitab ebavõrdsust. Kahetsusväärselt ei lähe ka praeguses kriisis renditöötajad ühegi „meetme" alla, kuigi oleks elementaarne, et rendifirmadele kehtiks samad reeglid ja erandid, mis teistele ettevõtluses osalejatele. Näiteks kui renditööjõudu kasutaval ettevõttel läheb väga kehvasti, ei laiene sellele töötukassa abimeetmed, sest inimesed töötavad rendi-, mitte kasutajaettevõttes.

Kui renditöö oleks Eestis selgelt seadustatud kui olulist lisaväärtust loov töövorm, võidaks sellest praeguses kriisis paljud ettevõtted, sest paindlikkus võimaldab kiiresti reageerida nii hüppeliselt kasvavale kui kolinal kukkuvale vajadusele. Praegu näeme olukorda, kus ühed ettevõtted koondavad ja teised kurdavad, et neil on inimesi puudu. Ka stabiilsemas majanduskliimas võib olla ettevõtjal vaja ajutiselt töötajaid suure tellimuse täitmiseks või võib tekkida ajutine tõrge, mil töötajaid vaja ei lähe. Seejuures võib renditööga lahendada erinevaid probleeme, nii töötajate „kiirabina" reageerivat asendust, lühiajaliste projektide elluviimist, pikaajalistes projektides aitamist kui ka terve teenuslõigu tervikuna sisse ostmist.

2) Uus töösuhteid reguleeriv seadus

Töö tegemise viis, sisu ja vorm on viimaste kümnenditega pöördumatult muutunud ja praegune kriis muudab töö olemust pikas plaanis veelgi enam. Juba on näha, et paremas seisus on need ettevõtted, kus on varem panustatud paindlikkusse, kuigi just paindlikkus on see, mida seadusandlik raam meil eriti ei soosi. Eesti töölepinguseadus on olemuslikult manufaktuuriaegne, mil inimesed läksid hommikul kindlaks kellaajaks tehasesse, et sealt õhtul kindlal kellaajal lahkuda. Teenusmajandus moodustab ¾ arenenud ühiskondade majandusest ja põhineb eelkõige projektipõhisel tööl, mis ei sõltu enam kindlast ajast või kohast, kus tööd tehakse. Seega on suurem osa töösuhteid tööseadusandluse vaates erandid ja praktikas ei lähe töö kokku sellega, mis peab olema lepingusse kirjutatud. Olemasolevat tööseadust ei ole vaja parandada või kohendada, vaid kirjutada täiesti uus seadus, mis lähtub uuest paradigmast. Paljud uue ajastu ja turu nõudmistele vastavad ettevõtted ei saagi normaalselt seaduseid järgida, sest nad ei mahu seaduse kitsasse vormi.