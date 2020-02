Krista Jaakson vastuseks Mait Raavale: arenemisvõimeline juht suudab valdkonna endale kiiresti selgeks teha

Juhtimiskirjanduses tuntakse mõistet „väljast tulija preemia" (outsider premium). Siin mängib rolli teine oluline tippjuhtide omadus, mida Mait Raava rõhutab: uuendusmeelsus. Uuringud kinnitavad, et mujalt tulnud juhid võtavad ette rohkem strateegilisi muutuseid ning need ettevõtted, kuhu värvati juht teisest sektorist, olid mõned aastad hiljem kasumlikumad ja kõrgema kasvupotentsiaaliga. On ju mõneti paratamatu, et ühes valdkonnas pikalt tegutsemise tulemusena kogunenud teadmised pärsivad võimet samas valdkonnas radikaalseid uuendusi ellu viia. Vähesed on Steve Jobs'id - õnneks.

Loomulikult ei ole uus juht mingi võluvits kõigile organisatsioonidele igas olukorras. Kuid on ka näidatud, et kui uus juht ebaõnnestub, siis ei ole põhjus pelgalt juhis endas, vaid ühtlasi selles, kuidas nõukogu ja eelmine juht on muutust ette valmistanud. Need aspektid on näiteks eelmise juhi materiaalselt ja moraalselt laastav kompensatsioonipakett, huvide konfliktile viitavad otsused, mis tehtud vahetult enne juhivahetust, või liig pikk peataoleku periood, mida konkurendid varmalt ära kasutavad. Lisaks tasub valmis olla selleks, et lühiajaliselt võib iga juhivahetus ettevõtte tulemuslikkusele negatiivselt mõjuda; see ei ole tingimata märk „ebaõnnestunud juhist", nagu väidab Raava.

Hea tippjuht on nii enda kui teiste suhtes aus - siinkohal tuleb Raavaga nõustuda - ja tunneb ära, kus ta saab oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Kompetents, mis kunagi andis ettevõttele konkurentsieelise, ei pruugi järgmises arengufaasis olla sama oluline. Siis võibki olla sobiv hetk ringi vaadata ja miks mitte väljapoole harjumuspärasest sektorist. Kokkuvõttes: juhtimine on eesmärkide saavutamine inimeste kaudu. Tippjuht hoolitseb muuhulgas selle eest, et nende inimeste hulgas oleks piisavalt vajalikke tippspetsialiste.