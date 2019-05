Kui kalleid prille peab tööandja hüvitama?

Prillid Foto: Jaanus Lensment

Ettevõtte töötajad töötavad palju kuvariga ning seetõttu kontrollitakse neil töötervishoiuarsti juures regulaarselt ka nägemist. Määrus ütleb, et kontrolli töötervishoiu arsti juures korraldab ning prillide maksumuse hüvitab tööandja. Kas määruses on kirjas ka see, kui suur on tervisekontrolli ning nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse piir, mida tööandja peab hüvitama, kirjutab Tööelu.