Kui naised ei taha su firmasse tööle tulla, siis arvatavasti on just see põhjuseks

Uuringu autorid märgivad, et eeltoodust on selgesti näha, miks naised sellise esitluste ning nende taga seisvate ettevõtete vastu erilist huvi üles ei näita. Kui esitlusi juhtivad eksperdid on peamiselt meessoost või nende esitluste sisu koosneb suuremas osas meestest või ei näidata naisi seal professionaalses rollis, siis kui suure tõenäosusega sellises ettevõttes nähakse naisi võrdselt võimekate töötajatena? Ja kui suur on tõenäosus, et nad ettevõttesse sobituvad?

Presentatsioonid andsid selge signaali, et need ettevõtted, töökohad ning firmakultuur on mehi eelistav. Ja naised kasvõi alateadlikult järgivad neid.

Naised olid aga huvitatud neist ettevõtetest, kus esitlustes rääkisid tehnoloogiast naised, ning kus presentatsioonides keskenduti ettevõtte missioonile, mitte ainult tehnilistele küsimustele.

Sellistel esitlustel küsisid naised kaks korda rohkem küsimusi ning nende tõenäosus ettevõttesse jäämisel oli suurem. Samamoodi oli see tegelikult ka meeste puhul.

Uuringu läbiviijad märgivad, et kui ettevõtted laiendavad oma nägemust sellest, mis kedagi edukaks teeb, saavad nad suurendada oma võimalusi töökohale õigete ja sobivate inimeste leidmisel.