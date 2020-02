Kuidas argpüksist boss meeskonda mõjutab ja kuidas temaga hakkama saada

Toimetas: Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Kartlik juht. Foto: Scanpix, PantherMedia / Thomas Rugdal

Vähe on juhtide tüüpe, kes suudaksid oma meeskonda paremini halvata kui argpüksid- need on juhid, kes taluvad kesiseid tulemusi, väldivad keerulisi teemasid ning ostavad lojaalsust igasugustele ideedele takka kiitmisega.