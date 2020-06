Kuidas ettevõtte väärtusi töötajateni viia: need peegelduvad hommikusel stand-up’il, klienti teenindades ja juhi tagasisides

Organisatsiooni väärtuste sõnastamisele kulutatakse tihti palju energiat, aega ja ka raha. Sageli isegi tegelikult adumata ja endalt küsimata, miks need vajalikud on. Kõigil ju on, eks meilgi on vaja? Kui väärtused on sõnastatud, siis leiab need ettevõtte kodulehelt, võib olla ka kontorikeskkonnas seinatahvlilt.

Selleks aga, et kõik mõistaksid ettevõttele olulisi põhitalasid ja rakendaksid neid ka oma igapäevases töös, sellest veel ei piisa. Parimal juhul õpitakse need lihtsalt pähe, sest juht on nii öelnud ja neid peab teadma. Paari kuu möödudes unustatakse ka pähe tuubitu, sest teooria, mida ei rakendata, ununeb. See on juba inimese loomuses. Vahel jäävad väärtused vaid sõnadeks, sest ei mõisteta, kuidas nendele tuginedes saab tööd paremini teha, kuidas see tõstab klientidega suhtlemise kvaliteeti ning mis viisil kujundab ettevõtte üldist kuvandit. Või siis teisel juhul on väärtused segaselt ja bürokraatlikult sõnastatud ega haaku päriseluga.

Miks nõuda töötajailt, kui juht ise ei usu?

On väga tähtis, et ettevõtte juhtkond saaks aru, miks on väärtused olulised ning kuidas nende abil saavad nad parendada tulemusi, jõuda soovitud eesmärkideni. Väärtuste mõistmine ja kasutamine oma igapäevatöös näitab, kuhu suunas organisatsioon liigub ning kuidas suhestutakse ühiskonda.

Juhid on ka eeskujud. Nad peavad ise väärtusi oma töös kandma ja kasutama ja neid töötajaile edasi andma. Seega mina juhina pean olema see, kes oma 18-liikmelisele tiimile eeskujuks on, iga päev. Ma ei saa nõuda neilt väärtuste järgimist, kui ma ise seda ei tee. Sellele, kuidas me ettevõtte väärtuseid igapäevaselt kanname ja rakendame, mõtlen ma tegelikult pidevalt. Teen seda läbi igapäevaste tegevuste, näiteks hommikusel stand-up-koosolekul, päeva-, nädala- ja kuueesmärkide seadmisel, kokkuleppeid tehes, analüüsides ja oma tiimile tagasisidet andes. Usun, et teen seda juba alateadlikult ja tihti täheldan, et teen seda ka väljaspool tööd, eraelus.

Teooriast praktikasse - teadlik väärtuste järgi tegutsemine