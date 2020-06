Kuidas luua ja juhtida meeskonda, mis suudaks ka alustatu lõpule viia

Edukas tiimitöö on üks suuremaid eeliseid, mis konkureerival turul olla saab. Samuti aitab see ellu viia tulemuslikke projekte. Sujuva meeskonnatöö saavutamiseks on olulisel kohal turvalise keskkonna loomine, et julgetaks olla avatud ja ausad, ka siis, kui on vaja anda või saada kriitilisemat tagasisidet. Sellises sünergias ei saa kunagi ideed otsa ja motivatsioon püsib kõrgel, sest pidevalt saab üksteist täiendada. Usaldus loob soodsa pinnase vabale suhtlusele, kus ei pea kartma, et sinu mõtete või ideede peale halvasti vaadataks.

Juhi roll on toetada ja julgustada

Sellise usaldusele rajatud ja avatud keskkonna loomine algab läbimõeldud juhtimisest. Juhina on minu ülesanne töötada välja protsesse, kuidas meeskonnaliikmetel oleks parem üheskoos töötada. Oluline on, et tekiks arusaam, millal mingit metoodikat, programmi kasutada ja kuidas mingitele väljakutsetele vastu minna.

Samuti on tähtis toetada töötajate arengut ja julgustada katsetama uusi asju/lähenemisi, sest alati saab paremini, kiiremini ja lihtsamalt. Olgu selleks uus programm, uued kasutuskogemuse disaini metoodikad või ettepanek olemasolevate protsesside parendamiseks.

Teiseks on juhi roll aidata mõista igal ühel tiimis olemise mõtet ja tema panuse olulisust. Kui on olemas teadmine, et mind on vaja ja see, mida teen on oluline, siis tahetakse saavutada ka suurepärasemaid tulemusi. Ka on tähtis mitte karta anda vastutust ja vabadust toimetada. Läbi vastutuse tekib suurem omanikutunne ja on suurem tõenäosus edule. Projekte, kus vastutaja puudub, saadab harva edu. Jagatud vastutus on kõigi, aga samas mitte kellegi vastutus.

Mis eesmärki täidame ja kellele väärtust loome?

Töö teenuste disaini valdkonnas tähendab teisisõnu, et loome teenuse tarbijatele paremat kasutajakogemust, tõstes sellega klientide lojaalsust, tõhustades ja lihtsustades erinevaid protsesse. Seetõttu on äärmiselt oluline, et projektid oleks hästi läbi mõeldud ja juhitud ning selge eesmärgi ja probleemipüstitusega.

Meie eesmärk on luua paremat kasutajamugavust lähtudes ettevõtte ärieesmärkidest. Peame endale teadvustama, et iga väiksemgi otsus on suure mõjuulatusega, jõudes väga paljudele lõpptarbijateni või parendades kellegi igapäevaseid korduvtegevusi. Olgu see siis seotud mõne veebilehe, äpi, iseteeninduskeskkonna või TV-platvormiga või ettevõttesisese tööriistaga. Minu tiimi ülesanne ei ole ainult luua ja parendada klientidele suunatud teenuseid, vaid ka meie ettevõtte töötajate tööprogramme ja -vahendeid. Vastutus on suur ja kindlate eesmärkideta ja sõnastatud ärivajaduseta oleks väga raske probleemi tuuma üles leida ja lisaväärtust luua.