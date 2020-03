Kuidas manipulaatorit ära tunda ning temaga hakkama saada

Manipuleerimine on oskuslikul viisil inimese või olukorra mõjutamine. Ja nagu Aavik ütles, on mõnikord tarvis inimest panna tegema seda mida ta ei taha. Juhtimises juhtub seda sageli. Aaviku sõnul seisneb kogu asja võlu manipuleerimise positiivse efekti kasutamises ehk tekitada inimeses endas soov, et ta tahab sama mida teiegi. Küll peab aga see olema moraalne ehk siis kavatsus on oluline ning kogu protsess olema läbipaistev ja usaldusväärne.

Peamiseks küsimuseks on: kes saab kasu?

Aavik tõi näiteks, et olete püüdnud kinni terroristi, kes teab kus on pomm, kuid ei taha seda avaldada. Kas sellisel juhul võib temaga manipuleerida? Kas terrorist saaks selles kasu? Tõenäoliselt oleks kasu see, et ta jääks ellu.

Aaviku sõnul manipuleeritakse inimestega väga palju kliimamuutuste teemal. „See on suures ulatuses positiivne manipulatsioon," ütles Aavik, lisades, et manipuleerimine on aktsepteeritav, kui sellel on õilsad eesmärgid. Aga siiski jääb tema sõnul ka siis küsimus, kes otsustab, mis see õilis eesmärk on.

Nii tõi ta näiteks omakasu, mis võib inimese jaoks, kes üritab teilt raha saada, olla õilis eesmärk. „Kui teie arvates ei ole, siis oletegi kokku puutunud negatiivse manipulaatoriga," lausus Aavik.

Kuidas aru saada, et tegemist on manipulaatoriga?

Manipulaatorid panevad su rohkem rääkima kui nad ise räägivad. Nad kuulavad ning esitavad küsimusi. Samas ei ole see absoluutne, sest on olemas inimesed, kes on sotsiaalselt ärevad ning varjavad seda vähese rääkimisega.

Manipulaatorid kasutavad küsimuste esitamist suure hulga info kätte saamiseks, et seda hiljem ära kasutada.