Kuidas panna ka kõige suurem introvert neljasilmavestlusel rääkima?

Neljasilmavestlused on täna iga kaasaegse juhi instrumentide seas ning äärmiselt heaks töövahendiks aru saamaks, kuidas sinu töötajal päriselt läheb nii tööülesannete vaates kui ka töörahulolu osas.

Me kõik teame, et hea ettevalmistus mängib suurt rolli hea tulemuse saavutamisel - 1:1 vestlused ei ole siin mingi erand. Vestluseks saab valmistuda nii juht, kui ka töötaja. Siit 3 peamist suunda, kuidas 1:1 vestluseid üles ehitada ja veel konkreetseid soovitusi neljasilmavestluse tulemuslikuks läbiviimiseks.

Ettevõtte sise-coachina kuulen sageli juhtide ütluseid: „Küsin küll töötajalt, kuidas tal läheb, kuid ta ei räägi midagi" või viidatakse lausa: „minu tiimiliige on introvert ja katsu temalt mõni lause kätte saada". Juhid on olukorras, kus esitavad neljasilmavestluse ajal küsimuse ja vastuseks on vaikus või kuulevad vaid kurtmist liigse tööülesannete või töökoormuse osas.

Vestlused korra kuus, tund aega

Mõistan seda juhtide kimbatust, sest olen ka ise samasuguses olukorras olnud, kus 1:1 vestlusel rääkisin mina enamuse ajast ja veidi sai sõna ka minu tiimiliige. Kuni hetkeni, mil ma taipasin, et see ei ole okei. Süvenesin põhjalikumalt neljasilmavestluste läbiviimisse. Tähele tasub panna, et täpselt samamoodi saab 1:1 vestluseks valmistuda ka töötaja ise ning kõik need aspektid enne vestlust läbi mõelda. Lahenduseks on siin õppida õigeid ja õigesti küsimusi esitama. Meeskonnaliikmed räägivad küll, sealhulgas ka introverdid ning võite üllatusega avastada, kui palju erinevaid ja huvitavaid mõtteid teie inimestel on.

1:1 vestluseid tasub teha iga oma tiimiliikmete korra kuus ja pikkusega ca tund aega. Silmas tasub pidada, et vestluse ajast ligikaudu 75% räägib sinu tiimiliige ning 25% on juhi osa. Nende töötajate puhul, kelle osas teate, et nad vajavad mõtlemiseks rohkem aega, tasub küsimused ette saata. See annab inimesele võimaluse vastused rahulikult läbi mõelda.

Raamistikuna lähtun 1:1 vestlusel sellest, et käin läbi kolm suunda: