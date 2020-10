Kasak jagab lisaks värbamisteemade lahkamisele raamatus nõuandeid juhtidele, kuidas juhid ka enda taset võiks tõsta.

Kuidas saab juht oma taset tõsta?

Teades, milliste omadustega on kvaliteetne juht ja tõdedes ausalt peeglisse vaadates, et praegune tase ei ole see, kus tahaksid olla, siis mismoodi oma taset tõsta? Värbamisekspert annab mõned isiklikule kogemusele tuginevad nõuanded, mille on saanud nii ettevõtja kui HR-partnerina.

Allolevad viisid annavad võimaluse juhtimise paremaks muutmiseks ja toetavad juhti, et areng oleks sujuv, pidev ning saaks olla tänu sellele kvaliteetne juht oma meeskonnale.

Ettevõtlusalased koolitused

Esimene ja kõige loogilisem viis on muidugi ettevõtlusalastel koolitustel käimine. Koolitusi on hästi palju erinevaid - juhtimisest, ettevõtlusest, rahast ja rahalisest intelligentsusest, meeskonnatööst ja investeerimisest. Sellistel koolitustel käimine on kasulik mitmel põhjusel - juht areneb ja saab uusi teadmisi, samuti on need suurepärased paigad uute tutvuste, koostööpartnerite ja klientide leidmiseks.

Tegele isikliku arenguga

Üks asi on tööalane areng, aga tähelepanu tasub hoida ka isiklikul arengul. Olgu selleks hirmudest vabanemine, lapsepõlvetraumadega tegelemine, vanematega suhete klaarimine, komplekside ja piiravate uskumustega silmitsi seismine või emotsioonide valdamise harjutamine. Mida teadlikum on juht oma käitumise, tujude, otsuste ja alateadvuse manöövritest, seda arukamalt suudab ta juhtida nii iseend, oma meeskonda kui ka äri.

Kuula podcast'e, loe raamatuid, vaata harivaid filme, koge kultuurielamusi, kuula e-raamatuid ja vaata silmaringi avardavaid telesaateid. Hoia end ärksa ja elavana, ahmi sisse kõike olulist, mida on töös edasiminemiseks vaja.

Hoia oma eraelu korras

Hea juht on õnnelik nii juhirollis kui ka isiklikus elus. Kindlasti saab õnnelik olla ka üksinda, aga me oleme siiski sotsiaalsed olendid, mis tähendab, et tõeline õnn algab siis, kui meie kõrval on õige inimene. Keegi, kellega saame oma õnne jagada, keda armastada ja kes ka meid vastu armastab. Hea juht on õnnelikus paarisuhtes, tal on abikaasa/elukaaslane ja toredal juhul ka lapsed. Petmine, armukesed, tülid ja lahutus ei muuda juhti õnnelikuks ega seega ka edukaks. Niisiis - tahad olla hea juht? Hoia oma pereelu korras! Lisaks perele hoia enda ümber ka häid sõpru, pühenda aega ka päritoluperele ning sugulastele ja ära unusta vahel võtta aega ka üksi olemiseks.