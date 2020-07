Kuidas saada oma töös rohkem õnnestumise kogemusi?

Millised on sinu tugevused?

Sellise küsimuse võib esitada näiteks tööintervjuul või siis, kui töökohal viiakse läbi suuremaid muutusi. Oma tugevuste tunnistamine on ka positiivne tagasiside iseendale ja see toetab tööheaolu.

Tugevuste märkamine ei kaota ära nõrgemaid omadusi ega eita nende olemasolu. See ei tähenda ka, et peaksime tegema ainult seda, mida oskame juba hästi. Meie tugevused võivad meid viia täiesti uute tegevusteni - sinna, kus neid ei ole veel kasutatud.

Üks võimalus, et oma tugevusi ära tunda, on mõtlemine selle peale, kuidas olen hakkama saanud keerulisemate olukordadega. Milliste omaduste ja oskustega liikusin siis hoolimata raskustest edasi?

Tegutsemine tuginedes loomupärastele tugevustele innustab ja annab energiat. Seda teades tasub mõelda asjadele, mille vastu tunned tõmmet, mida tehes ümbrus ununeb ja mis on eriti hästi välja tulnud.

Nii võid paremini ära tunda oma tugevusi:

1. Lapsepõlve mälestused: Mida mäletad, et tegid meeleldi lapse ja noorena? Mille tegemist jätkad ka praegu? Loomupäraste tugevuste juured on sageli märgatavad juba lapsepõlves ning neil on teatav püsivus ja kestvus inimese elus.

2. Energia: Millised tegevused annavad sulle energiat? Millised asjad kutsuvad ja innustavad kaasa lööma? Ka need võivad olla seoses sinu tugevustega.

3. Ehedus: Millistes tegevustes pääseb esile sinu "tõeline mina"? Järelikult see peaks olema seoses sisemiste tugevustega.

4. Lihtsus: Millised asjad tulevad sul välja loomulikult? See, mis sinu käes saab tehtud peaaegu iseenesest, võib põhineda sinu tugevustele.

5. Tähelepanu: Millele pöörad iseenesest oma tähelepanu? Millega seonduvaid teemasid loed näiteks ajalehtedest või mida märkad võõrastes paikades?

6. Kiire õppimine: Mida õpid vaevata, peaagu esmase kuulamise järel? Kiire õppimine võib olla juhtlõng tugevuste leidmisel.

7. Motivatsioon: Milliseid asju teed nende tegemise pärast, mitte selle pärast, et pead tegema? Tugev sisemine motivatsioon räägib sageli tugevustest.

8. Hääl ja žestid: Millal muutuvad sinu hääl, jutt ja žestid energiliseks ja aktiivseks?