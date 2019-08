Kuidas toimida, kui juhil on soosikud ja sina ei ole nende seas?

Esmaseks valikuks võib olla probleemi ignoreerimine, aga see võib mõjuda halvasti sinu töömoraalile. Uuring, mis avaldati väljaandes The Journal of Values-Based Leadership näitab, et soosikud tööl on seotud madalama töörahuloluga, kõrgema stressi- ja frustratsioonitasemega ning kahjustab eesmärkide saavutamist. See omakorda võib tingida suurema tõenäosuse läbipõlemiseks.

Selle asemel, et tunda ennast abituna, järgi järgmisi ekspertide soovitusi, et olukorda muuta:

Ole enda vastu aus

Kuna juhi soosing on sinu kontrolli alt väljas, siis võib olla abiks astuda samm tagasi ning olukorda analüüsida. Vaata objektiivselt oma töötulemusi. Kas juht tõesti soosib kedagi või oled olnud liiga tundlik? Kui sa pole veel kaua oma ametikohal töötanud, siis ei ole ka realistlik soovida olla tunnustatuimate hulgas. Enda vastu aus olemine aitab vältida ebavajalikku ängistust.

Räägi juhiga

Kui teil aga selgelt esineb soosimist ning olukord ei tundu paranevat, siis on aeg istuda juhiga maha ning rääkida töösuhetest. Oluline on oma sõnu valida. Selle asemel, et rääkida lemmikutest, pööra tähelepanu enda töö esitlemisele. Küsi tagasisidet oma tulemustele ning juhi ootustele ning väljenda huvi arenguvõimaluste ja oskuste täiendamise vastu.

Muuda fookust

On loomulik tunda vastumeelsust kolleegi vastu, kes saab erikohtlemise osaliseks, aga see ei vii kuhugi. See ei ole kolleegi süü, et keegi teda soosib.