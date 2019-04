Kuidas tööintervjuul enda kirge näidata ja töö saada

Alusta küsimusega miks? Suurem osa elulookirjeldusi on pikk loetelu sellest, mida inimene on teinud ning küsimusega „miks" ennast ei vaevata.

Selle asemel, et rääkida intervjueerijale sellest, mida sa oled teinud, alusta hoopis oma motivatsiooni selgitamisest- miks sa valisid just selle tegevusala ning milline mõju su tööl oli. Alexile meeldis ehitada tarkvara, sest tehnoloogia võrdsustab inimeste juurdepääsuvõimalusi. Tema vanema olid pidanud tooma mitmeid ohvreid, et poeg pääseks eliitkooli ning osta talle kalleid õpikuid ning tarvikuid- neid kulusid oleks tehnoloogia abil olnud võimalik vähendada. Nii, et Alexi koodikirjutamisega tegelemise motiivid olid väga isiklikud ja täitsid teda kirega.

Arutle, kuhu investeerid lisaaega. Suuremale osale ametikohtadele sobiv kandidaat peaks olema nutikas, suure töövõimega ning tulemustele orienteeritud. Erakordne kandidaat räägib intervjueerijale, millal ta on ületanud piire, läinud kaugemale. Ülikooli lõpuaastail peitis Alex end näiteks arvutiklassi laua alla, et saaks pärast klassi sulgemist rahulikult edasi töötada. Tema tööle pühendumine ning lisatunnid tasusid end ära. Alexi kirjutatud programmi kasutas ülikooli süsteemiadministraator klassi töö efektiivsemaks korraldamiseks.

Räägi oma hobidest. Kui suhtud millessegi innukalt, kipub see ka elu teistesse valdkondadesse üle kanduma. Alexile meeldis asju ehitada. Ta lõi arvutiprogramme koolis, tööl ja kodus. Üks selline projekt oli õllerobot. Oma järgmisel intervjuul näitas vabal ajal ehitatud roboti videoid- projekt, mis andis tunnistust tema entusiasmist ning alale pühendumisest.

Räägi vabatahtlikust tasuta tööst. Kirg ja usk võib sind panna tööle asja kallal, mis pole su tööga või hobiga kuidagi seotud. Järgmisel intervjuul rääkis Alex loo sellest, kuidas ta aitas varjupaigas kodutuid toita. Kuna ruumi nappis, pakkus varjupaik toitu korraga sajale inimesele. Kui need sada oli toidetud, koristati ning järgnes teine voor. Vahepeal ei saanud kedagi toita. Alex märkas, et üks viivituse põhjus oli, et valida sai kahe menüüvariandi vahel ning kliendile õige valitud toidu viimine võttis aega. Ta lõi programmi, mis ühendas istekohad ja menüü ning tulemusena paranes teenindusefektiivsus 17 minuti võrra ning vähenesid küsimused ning frustratsioon.

Pärast intervjuudel nende tehnikate kasutamist sai Alex töö algselt ta välja praakinud firma konkurendi juures. Oma uuel töökohal panustas ta kõvasti, võitis viis patenti ning oli väga viljakas programmeerija.

Autor soovitab järgmisel tööintervjuul mitte lasta end tõrjuda intervjueerijate kirglikkusega seotud valeuskumuste pärast. Näita neile, et pühendumus ja kirg võivad peegelduda erinevates vormides ning anda väga häid tulemusi.