Kümme lihtsat ja taskukohast ideed töötajate tunnustamiseks

Toimetas: Kaja Koovit toimetaja RUS 3

Aitäh. Foto: Scanpix/, PantherMedia / Nadja Blume

Tunnustuse puudus on töötajad lahkumise üks peamisi põhjuseid, selgub Gallupi uuringust. Kui tahad oma töötajaid hoida, tuleb neid ka tunnustada, sest just tunnustus on tee töötaja rahuloluni.