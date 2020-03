Kümme olulist soovitust pikaajalise kaugtööga hakkama saamiseks

Eriolukord kestab Eestis vähemalt 1. maini, mis tähendab, et õpilased on koduõppel ja suur osa ettevõtete töötajatest kaugtööl. Sellest ajendatult korraldas Luminor webinari, kus asjatundjad jagasid soovitusi, kuidas pikaajalise kaugtööga võimalikult hästi hakkama saada.

Confido psühholoog ja pereterapeudi Triin-Ketlin Siska sõnul on hästi loomulikud tunded praegu segadus, ärevus ja teadmatus tuleviku ees. Segadus ja frustratsioon võivad aga tekitada motivatsiooni langust ning selle leevendamisel on oluline roll ka tööandja poolsel info liikumisel.

Rutiin ja distsipliin peamised abimehed

„Kiire kohanemise võtmesõnad on rutiin ja distsipliin. Soovitan endale luua võimalikult mitmekesine päeva- ja nädalakava. Kindlasti peab paigas olema tööaeg, aeg liikumiseks ja hästi tähtis on hoida unerutiini,“ ütles Siska.

Siska lisas, et loomulikult on oluline ka piisav puhkamine ja suhtlemine sõprade ja sugulastega. „Võiks võtta ka aega, et enda ja pere jaoks läbi mõtestada uus eluolu ning kaasata oma pere päeva- ja nädalaplaanide loomisse,“ märkis ta. Siska hinnangul tasub töötegemisse suhtuda sama tõsiselt kui tööl käies.

„See tähendab, et hommikul tuleks ärgata õigel ajal, käia pesemas, süüa ja end veidi sättida. Oluliseks muutuvad kaugtöö ajal ka mitteformaalsed koosolekud, näiteks ühised virtuaalsed kohvipausid, kus igaüks saab rääkida, kuidas ta end tunneb, mis talle parasjagu muret või rõõmu valmistab. Sellised inimlikud kontaktid kolleegide vahel on hästi olulised,“ ütles Siska, lisades, et meeleoluga tegelemist ei tohi alahinnata.

Oluliseks muutub päeva planeerimine