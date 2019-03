Kuue kuu pärast algab tööturul suur töötajate liikumine

Üle poole Eesti töötajaist on vähemalt kaalunud lähema 12 kuu jooksul töökoha vahetamist, 52 protsenti neist eelistaks töökohta vahetada sügisel.

"Üha teravamas tööjõukriisis on tööandjaile oluline teada, et enam kui pooled töötajaist on pakkumistele avatud ning parim aeg pakkumiseks on sügis," kommenteeris GoWorkaBit'i juhataja Kristjan Vanaselja. "Samas ei tasu loota toorele üleostmisele: iga kolmas soovib töökohta vahetada palga pärast, aga samapaljud otsivad uut tööd ka paremate karjäärivõimaluste ja suurema professionaalse väljakutse pärast."

Vanaselja kinnitusel on oluline teada ka töötajate ootusi enda lähituleviku tööelule. "Palk on oluline, aga ligi pooled töötajaist soovivad lähiaastail ka töötada meeldivamas kollektiivis," rõhutas Vanaselja. "Järjest rohkem inimesi soovib ka paindlikumat tööd, et rohkem enda peale mõelda ja vähem tööd teha."

Kõige tõenäolisemalt vahetavad töökohta 25-34 aastased töötajad, kellest lausa kaks kolmandikku on vähemalt kaalunud lähima 12 kuu jooksul töökoha vahetamist. Kõige vähem otsivad uut tööd 65 aastased ja vanemad töötajad, neist on seda vähemalt kaalunud iga neljas töötaja.