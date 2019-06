KUULA | Ain Mihkelson: eduka juhi märksõna – teadlikkus. Igal hommikul küsi endalt, mida saan ma täna teha selleks, et ise kasvada ja ka teistearengut toetada

Vesteldes Ainiga õhkub temast sellist sooja meelerahu ja usaldust tekitavat energiat. Ta usub, et meis kõigis on peidus midagi sügavamat või kõrgemat, mis meid juhib ja suunab ning nõu annab, kui vaid küsida ja kuulata oskame. Sellest kõigest juhtimise ja juhtimiskvaliteedi kontekstis räägimegi.



“Eduka juhi puhul kerkib mul kohe pinnale üks märksõna – see on teadlikkus. Kui sa saad aru, kes sa ise oled – mis on su enda tugevused ja nõrkused; sa saad samuti aru, miks see ettevõtmine ja meeskond on ellu kutsutud; kes on need meeskonnaliikmed, millised inimesed nad on ja kuidas nad käituvad; ja lisaks mõistad ka, mis on see keskkond, kus sa toimetad. Kui see kõik on sul olemas, siis sa tõenäoliselt teed läbimõeldumaid ja kaalutletumaid otsuseid võrreldes sellega, kui sul mingi koha pealt on silmaklapid ees ja sa ei suuda näha tervikut," räägib Mihkelson.

"Just seesama teadlikkus iseendas ja siis ka teadlikkuse kasvatamine oma meeskonnas on olulised edukuse seisukohalt. Öeldakse ju ka, et kui inimesed saavad aru, mida ja miks nad teevad, mis on selle tegevuse mõju ja tähendus laiemalt, siis on selgem ja innustavam edasi liikuda. Nii et see teadlikkuse moment on kindlasti väga oluline," tõdeb ta.