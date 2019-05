KUULA | Alar Ojastu: sa pead kogema, et sul on mask ees

Alaril on kaks täiskohaga tööd. 30% oma tööajast tegeleb Alar koolitamisega ehk räägib, kuidas tulla toime isikliku eluga. 70% tööajast on Alar välismaal või Eestis end täiendamas ehk end tundma õppimas ja ümber programmeerimas. Kogumas sisendit selleks, et enda peal õpitut ja kogetut jagada teistega.

Kui keskkoolis käimine ei motiveerinud, siis raamatud nagu „Nõusoleku turundus“ (Seth Godin), „Unlimited Power“ (Anthony Robbins) ja „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“ (Stephen R. Covey) olid Alarile esimesed suured inspiratsiooniallikad. Alar huvitub eelkõige järgmisest kahest asjast: sügav lähisuhe ja miks kõik lahendused on ajutised. Olles mediteerinud üle 6 aasta ning praktiseerinud erinevaid meditatsiooni tehnikaid (nt Holosync meditatsiooni ja Mindfulness), on Alar investeerinud endasse üle paarisaja tuhande euro. Tänase saate olulised märksõnad on piiritu teadvus, valvsus ja teadvuse pimenurgad. Laias laastus käsitleb Alar neid teemasid, mida ei ole võimalik õppida Youtubest.

„Mida sügavamale minna, seda rohkem kohtud kõigega, mida sa ei taha enda juures kohata,“ tõdeb ta.