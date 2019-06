KUULA | Amy Davis-Bruner: juhid otsivad igas oma ettevõtmises sisemist distsipliini

Amy suhtub kirglikult kiirendatud õppimisprotsessi ja nende ettevõtete abistamisse, kes huvituvad kultuuriliste muutuste toetamisest, mis annaksid töötajatele võimaluse anda endast parim ja olla edasipüüdlikud. Enne Living Portfolio Projects asutamist veetis ta 5 aastat kognitiivseid arenguid ja neuroteadust uurides. Amy kasutab neid teadmisi tippjuhtide treenerina, Ericksoni koolitaja ja treenerina ning World Game MOOC direktorina. Arutlesime Amy’ga New Yorgis selle üle, mida tähendab olla edukas juht.

“Ehkki minu klientidel on väga erinev taust, on neil kõigil sügav soov iseennast tunda ja näha tõtt iseenda hingesoppides. See on soov olla iseenda vastu aus ja objektiivne. Samuti olla objektiivne selle tõe osas, mida sa näed. See on hinnangutevaba koht, mis laseb meil ümbritsevat selgemalt näha," räägib ta.

"Just selles paigas oled sa teiste jaoks saadaval, et ka nemad leiaksid endis tõe. Me kõik oleme selliste inimeste kohalolu kogenud. Inimestes, kes iseend sügavuti tunnevad, iseendast teadlikud on ja oma käitumise osas igal hetkel teadlikke valikuid teevad, on midagi sellist, mille me kerge vaevaga ära tunneme. Me märkame ja näeme seda intuitiivselt, " tõdeb ta.