KUULA | Annela Aun: me ülehindame oskusi ja teadmisi ning alahindame oma mõttemustreid edu saavutamisel

Tema lähenemine coachingule on mõjutatud NLPst (neuro-lingivistilisest programmeerimisest), teda toetab oma töös 9-aastane panganduskogemus, viis aastat iseendale tööandjaks olemist ning nüüdseks lisaks mõned aastad klientide coachimist. Annelaga räägime coachingust eri nurkade alt – miks coaching oluline on, mis asi see coaching üldse on ja millised on võimalikud kasud, kui coachingu teele tõsiselt astuda.

“Vahet ei ole, kas tegemist on ettevõtjaga, juhiga või töötajaga, ma näen oma töös sageli seda, et me ülehindame oma omandatud oskusi ja teadmisi ning alahindame iseennast – oma psühholoogiat, oma maailmataju, oma mõtteviisi – edu saavutamisel," lausus Annela Aun.

"Miks ma seda niimoodi rõhutan? Aga sellepärast, et meie viis maailma lahti mõtestada mõjutab tohutult suures osas neid tulemusi, mida me elus saavutame; ja seda ükskõik, mis ametialal või ametikohal me tegutseme.“

Seetõttu on Annela peamine fookus töös inimestega avastada ja jälgida, et see mõtteviis, millega me maailma tõlgendame, sh kõik meie mõtted, tunded ja emotsioonid, et need oleksid joondatud ja nad toetaksid neid eesmärke, mida inimene läbi oma oskuste ja teadmiste parima rakendamise soovib saavutada.

Väga suur osa coachingust ei ole mitte oskuste lihvimine, vaid on just töö inimese enda mõttemaailma korrastamisega, et ta saaks iseendast paremini aru ja suudaks ennast paremini seeläbi ka õigele rajale juhtida. Et kogu tema olemine ja mõttemaailm toetaks neid pingutusi, mida ta igapäevaselt teeb oma unistuste elluviimiseks.