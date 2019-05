KUULA | Äri kasvatamine on üha rohkem häkkerite leib ehk mida on meil kõigil õppida Donald Trumpilt?

Meelis Malk on üks neist, kes on Eestis lühikese ajaga märkimisväärsete kasvudeni aidanud mitmeid ettevõtteid. Ta väidab, et kõige lihtsam on kasvada läbi hüpoteeside püstitamise ja nende kontrollimise väikese eelarve ja lühikese ajaperioodi tingimustes. Justkui sprintidena. Ja kui mingi hüpotees ei tööta, ei tähenda see läbikukkumist, vaid näitab vaid suunda kindlama edu poole.

Oluline selle juures on, et igal juhil oleks olemas oma sõber-indikaatorid ehk väga hästi mõistetavad arvandmed, mida mitu korda päevas 365 päeva aastas tähelepanelikult kontrollida.