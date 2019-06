KUULA | Boost Yourself – 100 euroga miljoni käibega ettevõtteks

Boost Yourself. Ausad Mehed

Seekordses saates istume maha koos kahe äärmiselt tegusate aktiivsete karakterite Sveni ja Teeduga, kes on Eesti, Saaremaa ettevõtte Boost Yourself asutajad. Mehed alustasid oma äritegevust 100 euroga, tänaseks on nad ületamas miljoni eurolise käibega ettevõtte piiri.