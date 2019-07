KUULA | Boost Yourselfi asutaja: rasketel hetkedel ja keerulistel momentidel olen kõige motiveeritum

ärileht.ee RUS

Teet Torim on üks ettevõtte Boost Yourselfi asutajatest. Idee peale tuli Teet siis, kui ta leidis, et vaatamata kohvi tarbimisele polnud tal päeva lõpuks mitte grammigi energiat järel. Ta tegi otsuse muuta elu paremuse poole ja lõi ettevõte nimega Boost Yourself.