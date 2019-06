KUULA | Diginomaad Kristjan Jekimov: astu uksest välja ja hakka pihta

Saate salvestus toimus Kristjanil Norra läänekaldalt fjordide vahelt, kus ta on veetnud juba viimased poolteist kuud. Tänaseks on Kristjan kolm aastat Eestist ära olnud. Suure osa oma vabast ajast veedab ta looduses fotosid tehes ning oma tegemistest kirjutades.

Digitaalse nomaadi töö on üks osa tema rändavast eluviisist. Kristjan kirjutab inspireerivaid reisiesseesid, mis annavad ülevaate nii vastavast asukohast kui ka tema enda tegemistest. Digirändur nendib, et nii kirjutamisel kui ka igas muus eluvaldkonnas on väga oluline järjepidevus. Samuti aitab areneda ja innustust saada vabatahtlike tööd ja kontaktid kohalike.

Kui algul pidi Kristjan digitaalse nomaadi töö kõrvalt leidma palju muid töid, siis nüüd on ta leidnud ennast nautivat köögis töötamast.

