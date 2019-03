KUULA | Ede Schank Tamkivi: Äratundmine tekib esimestel hetkedel. Kui peaksid hakkama kedagi milleski veenma, siis ei peaks sellele energiat kulutama

Ede Schank Tamkivi Foto: erakogu

Ede Schank Tamkivi on vabakutseline ajakirjanik, kes on 2012.aastal kolis koos perega California läänerannikul asuvasse Palo Altosse, mille põhjal on ta kirjutanud raamatu "Minu California. Mull mullis."