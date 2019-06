KUULA | Eesti ärijuhtide suurim nõrkus ehk kuidas murda tapvalt igavate ärijuttude needust?

Steve Rawling usub, et igal edukal brändil ja selle esindajal peaks olema väga palju haaravaid lugusid, mida rääkides tekitada huvi, usaldust ja veendumust, et tegu on õige äripartneriga. Mis teevad äriloo heaks? Stevi soovitused on järgmised:

Hea ärilugu peaks olema väga detailne nagu ulmefilmis.

Hea lugu on alati inimestest ja nende tunnetest.

Iga hea lugu peaks olema tegevusterohke mitte abstarktne „kasum kasvas“ ja „juurutasime uue protsessi“.

Hea ärilugu peaks kuulajate peades käivitama filmi.

Pole head ärilugu ilma konflikti ja lahenduseta.

Heal lool on alati moraal.

Kui teil on probleeme lugude leidmisega, siis otsige neid teemadest, mis öösel magada ei lase!



Steve Rawlingu sõnul on igal ettevõttel potentsiaalselt vähemalt nii palju lugusid, kui on neil töötajaid ja kliente. On suurepäraseid, häid ja vähem posiiivseid lugusid. Kuid tavaliselt ei ole nad teadlikud enamusest neist. Seevastu ettenägelikud ettevõtted koguvad lugusid, arhiveerivad ja räägivad neid edasi oma töötajatele. Need omakorda klientidele ja partneritele.