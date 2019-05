KUULA | Ei ole vähe raha, on valed tegevused

“JUST DO IT! Proovi ära ja tee ära! Kõik ebaõnnestumised on mingid testid! Näiteks väga paljud ravimid on avastatud kellegi vea tõttu.”

Indrek on nüüdseks vestelnud juba üle 70 põneva ja ettevõtliku inimesega saate raames. Läbi selle ei inspireeri ta ainult saate kuulajaid, vaid on ka enda jaoks meeletult palju kõrva taha pannud ning seda elus rakendanud. Kui eelnevas erisaates keskenduti rohkem ettevõtte alustamisele ning finantsilisele poolele, siis täna on pearõhk sellel, kuidas oma emotsionaalset panka täis hoida.

Kristi on 15 aastat tegelenud tööohutusega. Soov inimesi veelgi sügavamalt puudutada, on Kristi juhatanud ka transpersonaalse psühholoogia juurde. Kristi soovitab lõpetada enesepiitsutamise ning lubada endal avastada ning teha vigu.

Tänase loo autorid on andnud inimestele suurepärase võimaluse märkamaks, teadvustamaks ning üles märkimaks pisikesi saavutusi, mille eest tänulik olla igapäevaselt. Kui soovid enda ellu muutusi, siis üheks võimaluseks on võtta harjumuseks täita Minu lugu tänulikkuse päevikut ja imed sünnivad!

Tänase saate teemad: