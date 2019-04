KUULA | Ei ole vaja alati oodata kriisi, et edasi minna

Endalt pidevalt küsides “Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad ja mõtlevad nii, nagu nad mõtlevad?” on Teily jõudnud karjääricoachi teekonnale. Esitades endale õigeid küsimusi, on ettevõtlik Teily sidunud oma kaks põhilist kirge ettevõtlusega. Karjääripöörise kodulehega saad tutvuda siin. Teily on ka aktiivne liige Eesti karjäärinõustajate ühingus.

Tänases saates tuleb juttu:

Kuidas tekkis idee beebiraamatute loomiseks?

Millega täpsemalt tegeleb bränd Little URBY?

Kuidas käib raamatu loomise protsess?

Kuidas aega planeerida?

Mida tähendab karjääricoaching?

Kuidas mängib lapsepõlv rolli täiskasvanuelus?

Missuguseid küsimusi endale esitada, et jõuda selgusele enda soovides?

Mida saab teha tööandja, et tema töölised oleksid õnnelikud?

Kuidas keskenduda ja olla aktiivne kuulaja?

Kuidas kasvatada usaldust iseendas?

Raamatu soovitused:

“12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma” Roland Tokko

“Element” Ken Robinson / “Finding your element” Ken Robinson

“See üks asi” Gary Keller, Jay Papasan / “That One Thing” Gary Keller, Jay Papasan

“Pistke nahka see konn!” Brian Tracy / “Eat That Frog!” Brian Tracy

Mõtete ning sõnade olulisust peegeldav riisi eksperiment: