KUULA | Ekke Lainsalu: selleks, et ennast müüa ei pea olema mölalõug

”Mis mind vihale ajab, on see, kuidas suurkorporatsioonide jobujuhid ei ole valmis oma töötajate eest hoolitsema. Nad näevad oma töötajaid kui alluvaid ja nii-öelda orjasid, keda hoitakse minimaalsete boonustega firmas, kes päevast päeva enda aega ja energiat panustades, töötavad alla oma tegeliku väärtuse. See on nii kuradi vale, vana mõtteviis ja maailmavaade,” pahandab Ekke, kui satub rääkima oma eelviimasest raamatust ”Palgatööga rikkaks”, jagades isiklikku lugu sellest, kuidas ja miks see raamat üldse kirjutatud sai.

”Kui keskmine inimene, kes läheb ja lihtsalt küsib palka juurde, saab umbes 15% kõrgema palga kui need, kes ei küsi üldse. Need aga, kes teevad seda omakorda veel argumenteeritult, saavad suisa 50% kõrgema palga, kui need, kes seda lihtsalt puusalt pannes teevad.” avalikustab Ekke uurimustööde ja enda kogemuse tagamaad.

Kuula podcasti ja saa teada, miks Ekke arvab, et me peaksime ühiskondlikult vähem tarbima. Miks ta endale aega võtab ja enda vaba aega prioritiseerib. Miks ta soovitab kriitiliselt mõelda enda olemasoleva palga üle ning kuidas küsida teenida oma ametikohal suuremat palka.