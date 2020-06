KUULA | Epp Kärsin: seksuaalsus on suur osa meie enesekuvandist ja identiteedist ka juhina

Tunnistame või mitte, seksuaalsus on suur osa meie enesekuvandist ja identiteedist ka juhina.

Vestluse käigus jõuti arusaamiseni, et seksuaalsus on seotud nii paljude erinevate teemadega, mis inimeste juhtimise kontekstis on aktuaalsed: muuhulgas räägime siin julgusest ja enesekindlusest, haavatavusest ja usaldusest, fun’ist ja mängulisusest, loovusest ja loomingulisusest, avatusest ja ehedusest, empaatiavõimest ja heast kontaktist iseendaga, suhetest ja suhtluset teiste inimestega.

Kõik need teemad on vähem või rohkem seotud meie seksuaalsuse ja eluenergiaga.

“Seksuaalenergia on inimese kõige võimsam ja väekaim energia. Gunnar Aarmat tsiteerides võib öelda, et inimeses on seksuaalenergiat üle 80-ne protsendi. Tark ja teadlik inimene elab sellega kooskõlas. Kui tal on kontakt selle energiaga, siis tal õnnestub seda rakendada ka kõiges, mis ta enda ümber loob," räägib Kärsin.

Ja vastupidi, inimene, kes on seksuaalselt kammitsetud, tal puudub hea kontakt iseendaga, siis suure tõenäosusega ei suuda ta ka oma elus rakendada oma maksimaalset potentsiaali.

"Sellega võivad kaasas käia ka hirm, häbi, ärritus, pinged. Samas, inimene, kes on oma seksuaalsusega heas kontaktis, kiirgab elujõudu nagu päike, tema sees on universumi vägi, see tohutu jõud, mis liigutab teda soovitud teel kergusega edasi," Tõdeb Kärsin, kelle kinnitusel saab hea kontakt iseendaga alguse sellest, et mina pean olema ise enda jaoks alati nr 1.

"Eneseväärikus saab alguse sellest. Meid ei ole õpetatud ennast armastama, ennast väärtustama, endast lugu pidama. Millisest naisest või mehest peetakse lugu? Aga sellisest inimesest, kes kõigepealt peab iseendast lugu. Millist naist või meest saab armastada? Aga ikka sellist, kes kõigepealt armastab iseennast. Ja see saab alguse sellest, et ma aktsepteerin ennast sellisena nagu ma olen," lausub Kärsin.

"Ja kui ma olen iseendaga hea sõber, siis see energia kiirgab ka minust välja teistele. Inimene, kes on pahuksis oma sisemaailmas, ei suuda olla vääriline partner ka tiimikaaslasena ja juhina, sest tal on nii palju lahendamata enesekohaseid teemasid, mis teda elus kammitsevad. Ettevõtte juhid on kogu meeskonna ja organisatsiooni alustalad ja see, kuidas juhid iseendaga suhte ja kontakti on loonud, avaldub ka kogu organisatsiooni tegevuses, ” kinnitab Kärsin.