KUULA | Georg Merilo: läbivaikimine on tähtsam kui läbirääkimine

"Olen ikka toonud selle näite, kus mul 90-ndate lõpus oli üks koostööpartner, kelle arusaam läbirääkimistest põhineski verbil rääkima. Ta oli lausa ära õppinud võtte, kus ta ka sissehingamisel suutis sõnu välja hääldada. Nii ei olnud ju kellelgi võimalik tema jutujärge ära võtta. Ja seetõttu ma ütlen, et eesti keeles sõna läbirääkimine on justkui kokkulepe mingi valdkonna kohta, kus rõhk on sõnal läbi. Ja läbi mitte nö over (ing k) tähenduses, vaid selle läbi mõte on asja oluliste omaduste läbi mõtlemine, sisimas läbi sõnastamine ja siis ainult hädavajaliku ütlemine teisele poolele. Minu kogemus on küll see, et noored on peale tulnud hoopis teise suhtumisega, kus nad ei karda olla läbirääkimiste laua taga vaiki, sest nad on saanud selle jõust aru. See ongi läbivaikimine,” räägib ta.