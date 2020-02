KUULA | Hede Kerstin Luik: kõik tahavad progressi, keegi ei taha muutusi

Hede Kerstin Luik Foto: erakogu

Seekordses “Hakkame tegutsema” podcasti saatekülaliseks on Hede Kerstin Luik, kes on juba üle 20 aasta igapäevatööna tegelenud inimeste hoiakute ja käitumise mõjutamisega. Teda huvitab kuidas inimesed igapäevaselt toimivad ja mis neid motiveerib, millest nad mõtlevad ja mis neid tegutsema paneb. Hede eesmärk on aru saada, kuidas ta saaks aidata teiste unistusi täita, muutes inimesi seeläbi võimekamaks ja võimsamaks.