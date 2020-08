KUULA I Inga Lunge: Kui me õpime iseennast juhtima, siis on võimalik ka teisi juhtida.

Veiko soov oli põrgatada Ingaga mõtteid eneseväljenduse ja kõnekunsti teemadel ning seeläbi kasvatada meie kõigi teadlikkust sellest, kuidas oma sõnumeid ja mõtteid paremini teistele edastada. Vestluses oli kõike seda ka, aga tegelikult märksa rohkem. Meie vestlus oli sügav ja kõnetas mind palju mitmekihilisemalt kui pelgalt mingite tehnikate või nippide tasandil.

“Kuidas juhina endas üles leida mingi omadus või karakteristik, nii nagu näitlejad ikka laval erinevaid rolle esitades teevad, viisil, mis oleks ka siiras ja aus ja ehe? Kui ma mõtlen, kuidas ma olen sinnani jõudnud, siis see ei ole olnud nii kogu aeg. Kooli lõpus tunned sa ennast ikkagi ebakindlalt, sa täpselt ei tea, mis ja kuidas. Sa lähed teatrimaailma ja see on võõras, sa otsid veel seda oma kohta ja siis oligi näitlejatöös päris palju sellist 'mängimist'. Et selline sügavam iseenda usaldamine on tulnud pigem ajapikku. Aga mis on sellega hästi tugevalt seotud, on hirmud. Ja mulle tundub, et see on see punkt, millega, kui tahta jõuda paar sammu edasi oma enesearengus, võiksid inimesed tõsisemalt tegeleda. Meil kõigil on omad hirmud.

Mida iganes me oleme oma elu jooksul siis tee pealt kokku korjanud – ma püüan praegu mõelda mõlema, nii juhi kui ka näitleja seisukohalt – hirm, et keegi ei võta mind tõsiselt, mind peetakse vähetähtsaks, mind naerdakse välja, mind ei kuulata või ei võeta omaks või ei peeta piisavalt professionaalseks. Neid erinevaid hirme meie sees on palju. Aga mis oleks kõik võimalik, kui me võtaks ja vaataks neid hirme päris lähedalt – kusjuures see ei ole üldse mugav töö, see on ehmatav alguses, see esimene samm, kui me hakkame vaatama, mis meie sees päriselt toimub ,– aga see on töö iseendaga. Ja kui me õpime iseennast juhtima, siis on võimalik ka teisi juhtida. Kui sellest esmasest ebamugavusest ikkagi läbi minna, siis üsna pea hakkad nägema, kuidas tegelikult see sisekaemus avab su maailma ja hakkab sulle elus tagasi andma. See on see vabadus ja energia, mis selle tagajärjel meile omaks saab. Mida rohkem ma saan igasuguseid 'pusasid' iseenda sees lahti harutada, seda vabam ma edaspidi elama olen.