KUULA I Karoli Hindriks: olen maailma kõige andetum inimene, aga järjekindluses peitub minu edu võti

Karoli Hindriks alustas oma ettevõtja karjääri juba 16-aastaselt, mil ta sai ühtlasi Eesti esimeseks õpilasest leiutajaks. Euroopa Nõukogu poolt on Hindriks nomineeritud ka Euroopa üheks kaheksast kõige inspireerivamast naisest.

Karoli räägib saates põhjalikult Jobbaticali sünniloost ja sellest, kuidas nad tiimiga nelja aasta pingutustest hoolimata 2019. aastal täielikult firma suunda muutsid ja see raske südamega tehtud otsus kokkuvõttes edu tõi. Karoli tsiteerib LinkedIni asutaja Reid Hoffmani mõtet, mis talle väga meeldib: ''Staratupi ehitamine on nagu kaljult alla hüppamine ja poolel teel endale lennuki ehitamine.’’

Karolil on oma karjääriredelil ronides tulnud ette palju takistusi ja madalseise. Ta meenutas, kuidas Google'i värbaja poolt tema tiimis läbiviidud nn temperatuurimõõtmise tulemused teda šokeerisid: ''Sel õhtul ma ulusin nutta ja mõtlesin, et issand jumal, kuidas ma sellist asja muudan.'' Karoli oli alguses vihane ja pettunud. ‘’Ma olen andnud kõik, iga minu rakk on selle ettevõtte jaoks ja nüüd mulle öeldakse, et ettevõttes on just minuga kõige raskem töötada,’' lisas Karoli. Kaitsekilbi peale tõmbamise asemel otsustas Karoli töötada iseendaga ja saada paremaks ning tänu sellele on täna tema ettevõttes suhtlus väga läbipaistev ja seda hinnatakse kõrgelt.

Karoli usub, et ta on maailma andetuim inimene, aga tema edu võti on olnud järjekindlus: ''Päikeselise ilmaga on hästi palju jooksjaid, aga siis kui ma vihmaga jooksen, siis ei ole praktiliselt kedagi.’’ Tema arvates on kõikide muude asjadega täpselt samamoodi, et ka vihmaga joostes minnakse edasi ja ei anta alla.

Iga ettetulev probleem on ainult võimalus enesearenguks, on Karoli täiesti kindel. Saadet kuulates saad teada, kuidas Karoli hoiab oma keha ja vaimu igapäevaselt korras. Ettevõtlik naine jagab nii mõndagi nippi, mis on teda ennast palju aidanud ja tal on ka hea vastus küsimusele, kuidas saada hakkama negatiivsete arvamustega ning palju muud õpetlikku ja inspireerivat.

