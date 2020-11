KUULA I Sven Nuum - üksikust häbelikust poisist tunnustatud ettevõtjaks

Sven on mees, kes omandas kõrghariduse Soomes kalevipojana töötamise kõrvalt ja samal ajal sattus ka Saaremaa tunnustatud Meri hotellide eest vastutavaks isikuks ning hiljem on töötanud Austraalias veel nii ehitaja kui kokana: ''Enamus ajast töötasingi sellises keskkonnas, kus ma midagi aru ei saanud,’’ vaatab ta tagasi Austraalias Hiltonis töötamise ajale.

Sven jagab saates oma värvikat teekonda üksikust häbelikust poisist tunnustatud ettevõtjaks ja sotsiaalmeedia turunduseksperdiks. Mees räägib keerulisematest hetkedest üles kasvamisel koos vanaemaga ning kiusamise ohvrina. ''Teised ostsid koolis taskuraha eest moosipirukat, mina sõin sotsiaaltalongide eest suppi kuskil nurgas,'' meenutab ta kooliaega. Üksik hing oli Sven ka hilisemas eas mitmeid aastaid. Praegu on Sven enese ja oma suhtega väga õnnelikus kohas ning rõõmus oma tehtud valikute üle: ''Ma ei tahtnud tavalist elu. Ma kogu aeg teadsin, mis ma tahtsin ja ma ei andnud oma standardites ka mingis mõttes alla anda. Vahel vaatasin romantilisi filme ja mõtlesin, kas see saabki olla nii ainult filmis.’’

Investeerimine tervisesse on Sveni arvates parim investeering: ''Tervise pealt ma kunagi ei koonerda ja kui pean seda tegema hakkama, siis järelikult tuleb rohkem teenima hakata,'' on Sveni kindel seisukoht. See, et muutsin oma toitumist, ei olnud nagu küsimus või valik, see oli konkreetne otsus.

Sven usub, et õigete valikute tegemise järjepidevuses peitub edu saladus: ''Erinevate väikeste sammude tegemine on nagu liitintress, üksteise otsa ladudes nad võimendavad järjest üksteist.'' Ta on tänulik ja uhke kõikide inimeste üle, kes ta ümber on olnud. Sveni kogemus kinnitab tõsiasja, et kõikidest eelnevatest kogemustest olulisem on tahe ja pealehakkamine: ''Kõik on võimalik, kõik, kelleks sa arvad, et sa võiksid saada, on reaalselt võimalik ja sa võiksid sellesse ka ise uskuda.”

