KUULA | Indrek Põldvee: ettevõtlus on kõikide eestlaste veres

Indrek on väga tänulik kõigile tagasiside andjatele ning selgitab, kuidas ta oma saateid ehk tema sõnul “mõnusaid dialooge” teeb. Indrek leiab, et avatud ja vabas õhkkonnas vestlus külalisega annab võimaluse uue ja põneva info avaldumiseks.

Samuti jagab Indrek lugu oma startupi Sorry As A Service teekonnast sünnist müügini. Ettevõtte loomisel/millegi uue tegemisel soovitab Indrek jääda omanäoliseks, sealjuures pidada meeles peamisi edu saavutamise printsiipe.

Tegevused, mida täna teed, ei pruugi hakata tööle täna või homme, vaid hoopis aasta aja pärast.

Hea kuulaja! Kui Sul on meile küsimusi/ettepanekuid, siis võta julgelt ühendust Facebookis või kirjuta indrek@hakkametegutsema.ee. Hoia end meie tegemistega kursis ja jälgi meid ka Instagramis!